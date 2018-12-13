Страсбургский террорист пытался отомстить за гибель радикальных исламистов в Сирии

СЕГОДНЯ 12:17 2018-12-13T12:29:57+03:00

Преступник рассказал о своих планах таксисту, укрывшему его от полицейских

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Террорист, устроивший нападение во французском Страсбурге заявил, что мстит за гибель радикальных исламистов в Сирии. Об этом сообщил телеканал BFM со ссылкой на источника.

По словам водителя такси, который отвез преступника от места теракта в квартал, где тот попытался скрыться от правоохранительных органов, террорист заявил, что "расстреливая людей в центре Страсбурга он мстил за гибель своих "исламских братьев", погибших в Сирии".

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, вечером 11 декабря уроженец Страсбурга 29-летний Шериф Шекатт открыл огонь по прохожим центре города. В результате его действий погибли трое и 13 человек были ранены. Причем, нападавший устроил бойню под крики "Аллах Акбар".

После ицнидента полиция города задержала брата Шекатта, который сам явился в участок.

Впоследствии в связи со стрельбой, на территории Франции ввели усиленный пограничный контроль. В самом городе объявили траур по погибшим. Поиск преступника до сих пор продолжается.