2019-01-09T06:54:22+03:00
В мире

Трамп призвал американцев звонить в конгресс и требовать безопасности границ

Глава Белого дома объяснил, что «шатдаун» – заслуга демократов, которые «отказываются финансировать» работу федерального правительства
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Сенатор Чак Шумер и спикер Палаты представителей демократ Нэнси Пелоси слушают выступление президента СШАСенатор Чак Шумер и спикер Палаты представителей демократ Нэнси Пелоси слушают выступление президента СШАФото: REUTERS
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Выступая с обращением к нации из Овального кабинета, президент США призвал американцев звонить в конгресс и требовать безопасности границ.

«Призываю каждого гражданина позвонить в конгресс и сказать им, чтобы они наконец-то, спустя десятилетия, обеспечили безопасность наших границ», - заявил Дональд Трамп.

По его словам, «демократы в конгрессе отказываются признать кризис, отказываются обеспечить наших храбрых пограничников всем необходимым для защиты наших семей и страны».

«Работа федерального правительства остается приостановлена по одной причине – демократы отказываются ее финансировать», - пояснил глава Белого дома причины «шатдауна».

Он подчеркнул, что 90% наркотиков попадают в Штаты «через южную границу», и продолжил: «в 2019 году в США от наркотиков погибнет больше людей, чем за всю войну во Вьетнаме».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее он говорил, что стена на границе с Мексикой «окупится очень быстро», пообещал пойти на уступки демократам и объявил, что пригласил лидеров конгресса от обеих партий к себе в Белый дом, чтобы «за 45 минут» разрешить ситуацию с «шатдауном».

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