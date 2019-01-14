Кто там за полосками: В соцсетях появилась новая оптическая иллюзия
Пользователи соцсетей ломают головы над новой оптической иллюзией. Картинку – прямоугольник из черно-белых полос, за которыми кто-то прячется – опубликовала на своей странице в Twitter специалист по нанотехнологиям Мишель Дикинсон из Новой Зеландии.
«Вы сможете увидеть эту оптическую иллюзию, только если потрясете головой (я серьезно)», - написала она.
Мишель Дикинсон советует потрясти головой, чтобы разгадать загадку. Фото: twitter@medickinson
Стоит отметить, что далеко не всем пришлось «трясти головой», чтобы увидеть силуэт и глаза того, кто прячется на очередной картинке-загадке. А вы разглядели?
Ранее сайт kp.ru писал о различных оптических иллюзиях, которые в разное время озадачивали интернет-пользователей. Одна из самых свежих – фотография с видом из окна, на которой можно увидеть то ли пруд, то ли бетонную стену.
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