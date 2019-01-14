2019-01-14T04:46:18+03:00
Политика

Трамп пригрозил «разорить Турцию» за атаки на сирийских курдов

При этом президент США добавил, что «курды в свою очередь не должны провоцировать Турцию»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент США Дональд Трамп пригрозил «разорить Турцию», если Анкара после вывода американских войск из Сирии станет атаковать сирийских курдов.

«Мы разорим Турцию, если они (турецкие военные) ударят по курдам», - написал он на своей странице в Twitter.

Глава Белого дома добавил, что и бойцы курдского ополчения со своей стороны «не должны провоцировать Турцию», и предложил создать «буферную зону в 20 миль» (около 32 километров).

Напомним, как писал сайт kp.ru, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган уже давно обвиняет США в поддержке курдов в Сирии. А ранее в январе президент Турции заявил, что Анкара может «в любой момент» начать операцию против курдских формирований на севере САР.

В пятницу, 11 января, помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Соединенные Штаты готовы к переговорам с Россией по вопросу об обеспечении безопасности курдских сил на территории Сирии.

Еще больше материалов по теме: «Война в Сирии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Космический грузовик Dragon отчалил от МКС
Немецкие истребители будут совершать ежедневные тренировочные полеты над Эстонией
Неизвестные открыли огонь возле ТЦ в США, два человека ранены
Нобелевский лауреат лишился почетных званий за расистские высказывания
Трамп объявил о начале вывода американских войск из Сирии
На западе Судана автобус врезался в грузовик, погибли 14 человек
Кто там за полосками: В соцсетях появилась новая оптическая иллюзия
Губернатор Калининградской области не считает планы Польши построить остров угрозой региону
Врачам удалось реанимировать раненого мэра Гданьска
В Германии ответили на слова американского посла о санкциях США за «Северный поток — 2»
Мэр польского города Гданьск находится в критическом состоянии после ножевого ранения
Конгресс США решил узнать «все тайны» встреч Трампа с Путиным
На Украине опубликовали список политиков-предателей
В Венесуэле задержан глава оппозиционного парламента страны
Украинские солдаты отказались выходить на позиции на Донбассе
Российские эксперты рассказали, кого ждет рост зарплаты в наступившем году
Умер режиссер театра и кино Евгений Радомысленский
РПЦ ответила на призыв Петра Порошенко "показать томос"