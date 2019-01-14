Трамп пригрозил «разорить Турцию» за атаки на сирийских курдов
Президент США Дональд Трамп пригрозил «разорить Турцию», если Анкара после вывода американских войск из Сирии станет атаковать сирийских курдов.
«Мы разорим Турцию, если они (турецкие военные) ударят по курдам», - написал он на своей странице в Twitter.
Глава Белого дома добавил, что и бойцы курдского ополчения со своей стороны «не должны провоцировать Турцию», и предложил создать «буферную зону в 20 миль» (около 32 километров).
Напомним, как писал сайт kp.ru, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган уже давно обвиняет США в поддержке курдов в Сирии. А ранее в январе президент Турции заявил, что Анкара может «в любой момент» начать операцию против курдских формирований на севере САР.
В пятницу, 11 января, помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Соединенные Штаты готовы к переговорам с Россией по вопросу об обеспечении безопасности курдских сил на территории Сирии.
Еще больше материалов по теме: «Война в Сирии»