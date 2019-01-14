Трамп пригрозил «разорить Турцию» за атаки на сирийских курдов

СЕГОДНЯ 04:34 2019-01-14T04:46:18+03:00

При этом президент США добавил, что «курды в свою очередь не должны провоцировать Турцию»

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Президент США Дональд Трамп пригрозил «разорить Турцию», если Анкара после вывода американских войск из Сирии станет атаковать сирийских курдов.

«Мы разорим Турцию, если они (турецкие военные) ударят по курдам», - написал он на своей странице в Twitter.

Глава Белого дома добавил, что и бойцы курдского ополчения со своей стороны «не должны провоцировать Турцию», и предложил создать «буферную зону в 20 миль» (около 32 километров).

Напомним, как писал сайт kp.ru, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган уже давно обвиняет США в поддержке курдов в Сирии. А ранее в январе президент Турции заявил, что Анкара может «в любой момент» начать операцию против курдских формирований на севере САР.

В пятницу, 11 января, помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Соединенные Штаты готовы к переговорам с Россией по вопросу об обеспечении безопасности курдских сил на территории Сирии.