Подробности похищения картины Куинджи: полиция приехала в Третьяковку искать украденную шубу

СЕГОДНЯ 01:34 2019-01-28T02:06:59+03:00

Просматривая записи с камер наблюдения, правоохранители увидели, как неизвестный снимает со стены «Ай-Петри. Крым» [фото, видео]

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Оказывается, изначально полиция приехала в Третьяковскую галерею искать не похищенную с выставки Архипа Куинджи картину, а украденною из гардероба шубу, рассказала спецкор отдела культуры «Комсомольской правды» Евгения Коробкова, побывавшая на месте событий.

Эту информацию подтверждают и в правоохранительных органах Москвы.

А.И. Куинджи. Ай-Петри. Крым. 1898 -1908. Бумага коричневая на картоне, масло, 39 x 53 см

Когда полицейские получили сообщение о краже шубы и прибыли в Третьяковку, стали просматривать записи камер видеонаблюдения. Тут-то они и увидели, как неизвестный снимает со стены полотно Куинджи. Причем человек, забравший «Ай-Петри. Крым», шел совершенно спокойно, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в полиции.

Собеседник агентства добавил, что правоохранители изъяли записи видеокамер и из самой галереи, и с соседних зданий, поэтому знают, что вор скрылся с места преступления на белом «Мерседесе». В городе объявлен план «Перехват».

Произошедшее напоминает сюжет старого фильма "Старики-разбойники"Фото: кадр из фильма

Напомним, как писал сайт kp.ru, о краже картины Куинджи из Третьяковской галереи Третьяковской галереи стало известно в воскресенье, 27 января. По словам очевидцев, неизвестный просто снял со стены полотно, вынул из рамы и ушел.

Люди ничего не заподозрили, потому что были уверены, что это сотрудник музея. Теперь полиция ищет «Ай-Петри. Крым» и вора. Предположительно, у него был как минимум один сообщник.

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