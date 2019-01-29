В Минкульте заявили о подлинности похищенной картины Куинджи
В Министерстве культуры опровергли версию о том, что полотно Архипа Куинджи сначала подменили, а потом организовали похищение, чтобы скрыть этот факт. После того, как картина «Ай-Петри. Крым» оказалась в руках правоохранителей, ее передали экспертам. Они не сомневаются в подлинности похищенной и возвращенной работы Куинджи.
"Министерство культуры не сомневается в подлинности найденной картины Куинджи, не сомневается, что никакой подмены не было», - заявил директор Департамента музеев Минкультуры Владислав Кононов.
С момента похищения картины и ее возвращения прошло менее 12 часов. За такой короткий срок невозможно подделать картину. Кроме того, по словам Кононова, на каждом полотне имеется инвентарный номер, описание и другие приметы, по которым эксперты без труда могут установить подлинность, сообщает «Интерфакс».
Напомним, работа русского живописца греческого происхождения «Ай-Петри. Крым» была похищена 27 января во время выставки Куинджи в Инженерном корпусе Третьяковской галереи. Момент похищения попал на видео, мужчина спокойно снял полотно на глазах свидетелей и удалился.
Задержание и допрос вора, укравшего картину из Третьяковской галереи.
На выставку работу привезли из Русского музея Санкт-Петербурга, в фондах которого она хранится. Сотрудники учреждения уже прибыли в Москву, они также осмотрят предмет искусства и дадут свою оценку о подлинности и сохранности картины.
В среду, 30 января, сотрудники полиции передадут полотно специалистам Русского музея, пишет ТАСС. Как сообщили в пресс-службе питерского музея, после этого будет запущен процесс транспортировки и картина вернется в Питер. На выставке Куинджи в Третьяковке, которая продлится до 17 февраля, «Ай-Петри. Крым» больше выставляться не будет.
На предполагаемого похитителя картины 32-летнего Дениса Чуприкова возбудили уголовное дело по статье «хищение предметов, имеющих особую ценность». Произведение искусства нашли в нефункционирующем здании, где он ее спрятал.
Момент похищения картины Куинджи из Третьяковской галереи.
А.И. Куинджи. Ай-Петри. Крым. 1898 -1908
По одной из версий, мужчина надеялся разбогатеть, выгодно продав известное полотно. Ранее сайт kp.ru писал об интересном совпадении. Чуприков родом из Крыма. Он вместе с женой приехал на заработки из Феодосии в Подмосковье несколько лет назад. На похищенной им картине изображена одна из самых известных туристических достопримечательностей его родины.
Кража века: кто и зачем украл картину Куинджи из Третьяковки.Похищение картины Куинджи из Третьяковки настолько нелепое, что почти гениальное.
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