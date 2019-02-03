Болтон призвал военных Венесуэлы взять пример с генерала Янеса и перейти на сторону Гуаидо

СЕГОДНЯ 02:53 2019-02-03T03:09:44+03:00

Советник президента США, обращаясь к командирам ВС Боливарианской республики, назвал это «защитой конституции и демократии»

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Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон призвал командиров Вооруженных сил Венесуэлы последовать примеру генерала Франсиско Эстебана Янеса Родригеса, который ранее признал лидера оппозиции Хуана Гуаидо «временным президентом» Боливарианской республики и объявил о готовности исполнять его приказы.

«Обращаюсь к командованию Вооруженных сил Венесуэлы, именно сейчас пришло время встать на сторону венесуэльского народа. Это ваше право и обязанность – защищать конституцию и демократию в Венесуэле», - написал Болтон на своей странице в Twitter.

«США призывают всех военных последовать примеру генерала Янеса и встать на защиту мирных протестующих, поддерживающих демократию», - продолжил советник Трампа.

Стоит отметить, что его сообщения опубликованы на двух языках, английском и испанском, а также проиллюмтрированы видеозаписью с заявлением генерала-перебежчика.

Как писал сайт , ранее Болтон посоветовал действующему президенту Венесуэлы Николасу Мадуро воспользоваться амнистией, подготовленной самопровозглашенным «временным главой государства» Хуаном Гуаидо, и как можно скорее уехать подальше от родной страны.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/689695" frameborder="0"></iframe> Акция в Каракасе в поддержку действующего президента Николаса Мадуро.Александр КОЦ

ИСТОЧНИК KP.RU