2019-02-07T06:54:51+03:00
В мире

Спасатели извлекли тело из обломков самолета, на котором летел Эмилиано Сала

Пока неизвестно, чьи это останки – аргентинского футболиста или его пилота
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Перед взлетом Эмилиано Сала говорил, что боится лететь на этом самолетеПеред взлетом Эмилиано Сала говорил, что боится лететь на этом самолетеФото: REUTERS
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В ходе подводной операции на месте крушения самолёта, в котором находился аргентинский нападающий уэльского футбольного клуба «Кардифф» Эмилиано Сала, спасатели извлекли из обломков воздушного судна тело, передает телеканал Sky News.

Пока неизвестно, чьи это останки – самого футболиста или пилота Дэвида Ибботсона. Тело было доставлено на остров Портленд. Отмечается, что из-за непогоды дальнейший осмотр обломков самолета на дне Ла-Манша пришлось отложить.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, Эмилиано Сала 21 января вылетел из Нанта в Уэльс на частном легкомоторном самолете, примерно за час до ожидаемого прибытия его воздушное судно пропало с радаров, и только утром 3 февраля фрагменты самолета были обнаружены под водой на дне пролива. А на следующий день, в понедельник, стало известно, что спасатели заметили там чье-то тело. На борту Piper-Malibu находились только два человека – футболист и пилот.

Между тем, еще перед взлетом Сала отправил своим друзьям аудиосообщение, в котором выразил беспокойство относительно состояния самолета. Нападающий прямо говорил, что боится лететь на нем.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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