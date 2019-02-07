Спасатели извлекли тело из обломков самолета, на котором летел Эмилиано Сала

СЕГОДНЯ 06:36 2019-02-07T06:54:51+03:00

Перед взлетом Эмилиано Сала говорил, что боится лететь на этом самолете Фото: REUTERS

Пока неизвестно, чьи это останки – аргентинского футболиста или его пилота

Изменить размер текста: A A

В ходе подводной операции на месте крушения самолёта, в котором находился аргентинский нападающий уэльского футбольного клуба «Кардифф» Эмилиано Сала, спасатели извлекли из обломков воздушного судна тело, передает телеканал Sky News.

Пока неизвестно, чьи это останки – самого футболиста или пилота Дэвида Ибботсона. Тело было доставлено на остров Портленд. Отмечается, что из-за непогоды дальнейший осмотр обломков самолета на дне Ла-Манша пришлось отложить.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, Эмилиано Сала 21 января вылетел из Нанта в Уэльс на частном легкомоторном самолете, примерно за час до ожидаемого прибытия его воздушное судно пропало с радаров, и только утром 3 февраля фрагменты самолета были обнаружены под водой на дне пролива. А на следующий день, в понедельник, стало известно, что спасатели заметили там чье-то тело. На борту Piper-Malibu находились только два человека – футболист и пилот.

Между тем, еще перед взлетом Сала отправил своим друзьям аудиосообщение, в котором выразил беспокойство относительно состояния самолета. Нападающий прямо говорил, что боится лететь на нем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Нала ждет тебя». Любимая собака Эмилиано Салы все еще ждет возвращения хозяина

Сестра аргентинского футболиста Эмилиано Салы, самолет с которым 21 января пропал над Ла-Маншем, опубликовала у себя в соцсетях невероятно трогательное фото. На нем - любимая собака ее брата Нала. Она продолжает ждать возвращения хозяина живым, спокойно сидя у двери дома (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU