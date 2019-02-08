Спецпредставитель США по Венесуэле: Время переговоров с Мадуро давно прошло
Спецпредставитель госдепартамента США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что время для переговоров с действующим президентом Венесуэлы Николасом Мадуро «давно прошло», он должен уйти в отставку.
«Время для диалога с Мадуро давно прошло», - сказал американский дипломат журналистам, отвечая на вопросы о заседании контактной группы по Венесуэле, проведенном Уругваем и Мексикой.
Абрамс призвал все страны признать лидера оппозиции Хуана Гуаидо «временным президентом» Боливарианской республики вмесо того, чтобы пытаться договориться с Мадуро.
«Не попадите в ловушку, которую Мадуро ранее расставлял много раз, когда речь идет о фальшивом диалоге вместо того, чтобы послать Мадуро ясный сигнал, что он должен уйти», - сказал представитель Вашингтона.
Он добавил, что Штаты «не заинтересованы в том, чтобы присоединиться к контактной группе», передает РИА Новости.
Такие заявления из США звучат постоянно. Как писал сайт kp.ru, ранее вице-президент Майкл Пенс призвал Николаса Мадуро «не испытывать решимость» Соединенных Штатов и уйти в отставку добровольно, а до него советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон посоветовал Мадуро воспользоваться амнистией, подготовленной самопровозглашенным «временным главой государства» Хуаном Гуаидо, и как можно скорее уехать подальше от родной страны.
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ИСТОЧНИК KP.RU