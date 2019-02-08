2019-02-09T00:06:36+03:00
Политика

Меркель подтвердила соглашение Германии с Францией по «Северному потоку — 2»

Канцлер ФРГ повторила, что её стране нужен российский газ, но Берлин при этом будет диверсифицировать поставки энергоресурсов
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Канцлер ФРГ Ангела МеркельКанцлер ФРГ Ангела МеркельФото: REUTERS
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Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила информацию о том, что Берлину удалось договориться с Парижем по Газовой директиве Евросоюза, касающейся строительства трубопровода «Северный поток — 2», который пройдет по дну Балтийского моря от побережья России до ФРГ.

«Что касается Газовой директивы ЕС, то мы достигли договорённости, и это стало возможно, потому что Германия и Франция тесно сотрудничали друг с другом», - сказала Меркель.

Она добавила, что ФРГ нуждается в «голубом топливе», при этом страна будет стремиться к диверсификации поставок энергоресурсов не только из России.

«Мы говорили, что впредь будем использовать и сжиженный газ», - приводит слова Меркель ТАСС.

Накануне она заявляла, что реализация проекта «Северный поток — 2» не приведёт к энергетической зависимости Германии от России, напомнив, что в ФРГ построят терминалы для СПГ из США.

Как писал сайт kp.ru, ранее в пятницу, 8 февраля, страны Евросоюза договорились по вопросу внесения поправок в Газовую директиву, и строительству газопровода теперь ничего не грозит.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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