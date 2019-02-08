Меркель подтвердила соглашение Германии с Францией по «Северному потоку — 2»
Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила информацию о том, что Берлину удалось договориться с Парижем по Газовой директиве Евросоюза, касающейся строительства трубопровода «Северный поток — 2», который пройдет по дну Балтийского моря от побережья России до ФРГ.
«Что касается Газовой директивы ЕС, то мы достигли договорённости, и это стало возможно, потому что Германия и Франция тесно сотрудничали друг с другом», - сказала Меркель.
Она добавила, что ФРГ нуждается в «голубом топливе», при этом страна будет стремиться к диверсификации поставок энергоресурсов не только из России.
«Мы говорили, что впредь будем использовать и сжиженный газ», - приводит слова Меркель ТАСС.
Накануне она заявляла, что реализация проекта «Северный поток — 2» не приведёт к энергетической зависимости Германии от России, напомнив, что в ФРГ построят терминалы для СПГ из США.
Как писал сайт kp.ru, ранее в пятницу, 8 февраля, страны Евросоюза договорились по вопросу внесения поправок в Газовую директиву, и строительству газопровода теперь ничего не грозит.
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ИСТОЧНИК KP.RU