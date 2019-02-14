США призвали армию Венесуэлы перейти на сторону Гуаидо

СЕГОДНЯ 00:56 2019-02-14T01:02:01+03:00

В Вашингтоне предупредили, что когда оппозиция придет к власти в стране, она «будет помнить, кто поддерживал народ»

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Выступая на слушаниях в палате представителей конгресса, представитель госдепартамента США по Венесуэле Эллиотт Абрамс призвал армию Боливарианской республики перейти на сторону оппозиции и признать «временным президентом» страны спикера парламента страны Хуана Гуаидо.

«Пришло время вооруженным силам поддержать народ Венесуэлы и вернуть себе легитимность», - заявил американский дипломат.

Эллиотт Абрамс добавил, что когда оппозиционеры придут к власти в Венесуэле, они «будут помнить, кто поддерживал народ», передает РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее с таким же призывом к венесуэльским военным выступил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Он призвал командиров армии Боливарианской республики последовать примеру генерала Франсиско Эстебана Янеса Родригеса, который объявил о готовности исполнять приказы лидера оппозиции Хуана Гуаидо.

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ИСТОЧНИК KP.RU