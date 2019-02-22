2019-02-22T16:12:03+03:00
Общество

Суд арестовал мать, оставившую сына в парке «Лосиный остров»

Надежда Куликова проведет под стражей почти два месяца [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Надежда КуликоваНадежда КуликоваФото: Анастасия ВАРДАНЯН
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В пятницу, 22 февраля, Преображенский суд Москвы арестовал Надежду Куликову, оставившую своего сына на ночь в парке «Лосиный остров».

Как стало известно, женщину было решено поместить под стражу почти на два месяца: она пробудет в СИЗО до 18 апреля. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия, передает корреспондент «КП» с места событий.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Надежду Куликову задержали по подозрению в покушении на убийство собственного сына. По данным следствия, женщина привезла своего шестилетнего ребенка в парк «Лосиный остров» и оставила его там одного. В итоге мальчик пробыл на холоде почти 13 часов и получил сильное переохлаждение. Спасли же его случайные прохожие: малыша нашли в окрестностях парка - по словам очевидцев, с пакетом на голове, который был примотан скотчем.

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Шестилетний Слава (имя изменено), которого утром понедельника автомобилисты нашли на обочине дороги в районе парка Лосиный остров, страдал психическими отклонениями. Как стало известно «КП», у ребенка диагностированы расстройства поведения и эмоциональной сферы (подробности)

Продлён срок задержания Надежды Куликовой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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