Во Франции продолжаются протестные акции "желтых жилетов"

СЕГОДНЯ 18:40 2019-02-23T18:40:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Участники движения "желтые жилеты" на протяжении уже 15 недель проводят протестные акции, требуя отставки действующего главы государства Эммануэля Макрона, и эта субботу, 23 февраля, не стала исключением.

Несколько тысяч человек по всей стране вышли на улицы для высказывания своей позиции. Только в Париже количество протестующих перевалило за 700 человек. Французы собрались на Елисейских полях и двинулись в сторону площади Трокадеро. Они пели песни, танцевали, устраивали массовые пикники и скандировали: "Макрона в отставку". В целом на данный момент манифестация проходит спокойно.

А вот в городе Рен правоохранителям уже пришлось применить в отношении протестующих слезоточивый газ. Кроме того, один человек был задержан. В то же время у замка Шамбор к северу от Парижа все также проходит без стычек с полицией. Люди в желтых жилетах делают селфи, играют в футбол и слушают музыку. Согласно данным телеканала BFM, некоторые из них пришли на акцию с детьми.

Напомним, как писал сайт kp.ru, протесты "желтых жилетов" проходят во Франции каждую субботу, начиная с 17 ноября 2018 года. Граждане недовольны ростом цен на бензин и высоким налогом на вредные выбросы. Часто бывает так, что манифестации заканчиваются погромами и поджогами.

Стычка "желтых жилетов" с полицией в Париже.Полиция использует дубинки против манифестантов

ИСТОЧНИК KP.RU