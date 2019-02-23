2019-02-23T18:40:04+03:00
В мире

Во Франции продолжаются протестные акции "желтых жилетов"

Участники движения поют песни, устраивают пикники и скандируют "Макрона в отставку"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В крупных городах Франции проходят протестные акцииВ крупных городах Франции проходят протестные акцииФото: REUTERS
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Участники движения "желтые жилеты" на протяжении уже 15 недель проводят протестные акции, требуя отставки действующего главы государства Эммануэля Макрона, и эта субботу, 23 февраля, не стала исключением.

Несколько тысяч человек по всей стране вышли на улицы для высказывания своей позиции. Только в Париже количество протестующих перевалило за 700 человек. Французы собрались на Елисейских полях и двинулись в сторону площади Трокадеро. Они пели песни, танцевали, устраивали массовые пикники и скандировали: "Макрона в отставку". В целом на данный момент манифестация проходит спокойно.

А вот в городе Рен правоохранителям уже пришлось применить в отношении протестующих слезоточивый газ. Кроме того, один человек был задержан. В то же время у замка Шамбор к северу от Парижа все также проходит без стычек с полицией. Люди в желтых жилетах делают селфи, играют в футбол и слушают музыку. Согласно данным телеканала BFM, некоторые из них пришли на акцию с детьми.

Напомним, как писал сайт kp.ru, протесты "желтых жилетов" проходят во Франции каждую субботу, начиная с 17 ноября 2018 года. Граждане недовольны ростом цен на бензин и высоким налогом на вредные выбросы. Часто бывает так, что манифестации заканчиваются погромами и поджогами.

Стычка "желтых жилетов" с полицией в Париже.Полиция использует дубинки против манифестантов

ИСТОЧНИК KP.RU

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