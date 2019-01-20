«Желтые жилеты» ворвались в тюрьму на востоке Франции

СЕГОДНЯ 00:26 2019-01-20T00:32:17+03:00

19 января во Франции проходила «юбилейная» – десятая по счету – протестная акция «желтых жилетов» Фото: REUTERS

Протестующие потребовали освободить своих товарищей, после чего покинули территорию учреждения

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Около полусотни «желтых жилетов» ворвались на территорию тюрьмы, расположенной неподалеку от города Дижон на востоке Франции, и потребовали освободить своих товарищей, которых накануне городской суд приговорил к различным срокам лишения свободы за нападение на жандармов 5 января.

После того, как протестующие озвучили свои требования, они покинули учреждение, передает телеканал BFM TV.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 19 января во Франции проходила «юбилейная» – десятая по счету – протестная акция «желтых жилетов». В Париже полиция вновь применила против участников митинга водометы, задержаны 20 человек.

Митинги протеста «желтых жилетов» проходят во Франции каждую субботу с 17 ноября. Недовольные ростом цен на бензин и налогом на вредные выбросы французы требуют отставки президента Эммануэля Макрона, устраивают погромы и поджигают машины, блокируют дороги. Полиции приходится применять слезоточивый газ и водометы.

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