2019-02-27T05:29:57+03:00
Политика

Мэй пообещала британским депутатам возможность проголосовать за отсрочку Brexit

Если Палату общин снова не устроят условия соглашения с ЕС, парламентарии смогут высказаться, хотят ли они продолжения переговоров
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Премьер-министр Великобритании Тереза МэйПремьер-министр Великобритании Тереза МэйФото: REUTERS
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала британским депутатам предоставить возможность проголосовать по вопросу об отсрочке выхода Соединенного Королевства из Евросоюза.

Глава правительства отметила, что сначала – не позже 12 марта – в парламенте пройдет «полноценное голосование» по новой сделке с ЕС, а если законодателей снова не устроят условия соглашения, то кабмин «спросит Палату общин, поддерживает ли она выход из ЕС без соглашения о Brexit».

После этого, «если Палата общин отвергнет согласованную сделку с ЕС, а потом отвергнет возможность выхода из ЕС без сделки 29 марта», то 14 марта парламентариям предложат высказаться, «хотят ли они короткого и ограниченного по времени» продления переговоров об условиях «развода» Лондона с Брюсселем.

При этом Тереза Мэй подчеркнула, что сама она не хотела бы откладывать сроки Brexit, передает ТАСС.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, накануне кабинет министров Великобритании провел заседание по вопросу об отсрочке выхода страны из Евросоюза.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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