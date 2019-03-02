Верка Сердючка наотрез отказалась представлять Украину на Евровидении
Актер, певец и продюсер Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, признался, что не стал бы участвовать в национальном отборе на "Евровидение-2019", даже если бы ему предложили сто тысяч долларов.
"Во-первых, я не буду этого делать. И эта сумма вообще меня не устраивает. Она очень маленькая для этой нервотрепки. Это не стоит того", - сказал он.
Данилко пояснил, что на Украине отборочный тур - очень тяжелое мероприятие из-за тяжелого графика и "оскорбительных выпадов и атмосферы — как будто ты преступник". Актер также раскритиковал жюри отборочного тура за политизацию конкурса. Он также подчеркнул, что именно политики виноваты в том, что Украина не примет в этом году участие в "Евровидении".
"Артист в данном случае выполнил свои обязательства — подготовил песню и участвовал в этом жутком стрессе", - отметил Данилко в интервью изданию "Вести".
Как писал сайт kp.ru, ранее член правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Александра Кольцова заявила, что Верка Сердючка может подать заявку на участие в песенном конкурсе Евровидение-2019 от Украины. При страна уже официально отказалась от участия в песенном конкурсе.
Напомним, Данилко заявил, что в крайнем случае готов представить свою страну в Израиле после скандала с певицей Maruv - именно она стала победительницей национального отбора, однако в итоге была вынуждена отказаться от участия в евросмотре. Артстика объяснила свое решение тем, что не хочет превращать свое выступление на конкурсе в промоакции украинских политиков.
Maruv - певица в образе садо-мазо, отказалась ехать на "Евровидение - 2019" от Украины.Анна Корсун, выступающая под псевдонимом Maruv, заявила, что не хочет превращать свое выступление на конкурсе в промоакции украинских политиков
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