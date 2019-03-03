Трамп: КНДР ждет блестящее экономическое будущее, если она избавится от ядерного оружия

СЕГОДНЯ 02:11 2019-03-03T02:11:52+03:00

Американский лидер отметил, что саммит в Ханое пришлось завершить раньше, но встреча с Ким Чен Ыном была «очень хорошей»

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Президент США Дональд Трамп рассказал о своей «очень хорошей» встрече с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в Ханое и предрек КНДР «блестящее экономическое будущее», если страна полностью избавится от ядерного оружия.

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Саммит США - КНДР, который прошел 27-28 февраля в столице Вьетнама, официально не принес никаких результатов. Встреча президентов двух стран в Ханое закончилась без подписания совместного документа (подробности).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/694581" frameborder="0"></iframe> Трамп и Ким Чен Ын на саммите в Ханое.

ИСТОЧНИК KP.RU