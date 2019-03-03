2019-03-03T02:11:52+03:00
Политика

Трамп: КНДР ждет блестящее экономическое будущее, если она избавится от ядерного оружия

Американский лидер отметил, что саммит в Ханое пришлось завершить раньше, но встреча с Ким Чен Ыном была «очень хорошей»
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп рассказал о своей «очень хорошей» встрече с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в Ханое и предрек КНДР «блестящее экономическое будущее», если страна полностью избавится от ядерного оружия.

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Саммит США - КНДР, который прошел 27-28 февраля в столице Вьетнама, официально не принес никаких результатов. Встреча президентов двух стран в Ханое закончилась без подписания совместного документа (подробности).

Трамп и Ким Чен Ын на саммите в Ханое.

ИСТОЧНИК KP.RU

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