2019-03-04T03:51:55+03:00
Политика

Захарова: Ситуация с Brexit катастрофическая

Шаги правительства Мэй не устраивают ни самих британцев, ни международное сообщество, отметила официальный представитель МИД России [эксклюзив kp.ru, видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова дала эксклюзивное интервью «Комсомольской правде»Официальный представитель МИД России Мария Захарова дала эксклюзивное интервью «Комсомольской правде»Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Все новые всплески по так называемому «делу Скрипалей» приходились на самые сложные и дискуссионные вопросы по выходу Великобритании из Евросоюза, рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в большом эксклюзивном интервью «КП», отрывки из которого транслировались на Радио «Комсомольская правда».

«Ситуация катастрофическая: шаги правительства Мэй не устраивают ни внутреннее сообщество, ни международное», - отметила дипломат.

Мария Захарова подчеркнула, что обсуждение отравления бывшего шпиона в Солсбери – это «прекрасный способ отвлечь внимание для объяснения собственному населению провала в отношениях с Брюсселем».

Представитель министерства иностранных дел добавила, что «демонизация России отвечает внутриполитическим задачам и США, и Британии.

Она также напомнила, что до сих пор – спустя год после происшествия в Солсбери – неизвестно, что именно случилось с Сергеем и Юлией Скрипаль.

Эксклюзивное интервью с официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой.

Как писал сайт kp.ru, «развод» Лондона с Брюсселем запланирован на 29 марта, но достичь окончательного соглашения по его условиям пока не удается.

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К юбилею провокации в Солсбери российский дипломат рассказала «Комсомольской правде» об информационной войне Вашингтона и Лондона, а также об истоках своего конфликта с Чубайсом (подробности).

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«Дело Скрипалей» – это часть операции «Паранойя»

4 марта 2018 года в тихом британском городке произошло «преступление века». Неизвестно кто прямо в центре Солсбери отравил нервно-паралитическим ядом проживавшего там международного шпиона Сергея Скрипаля вместе с дочерью Юлией. Без какого-либо расследования Лондон обвинил в «химатаке» Москву и ввел санкции. Однако историк спецслужб Александр Васильев уверен: «дело Скрипалей» – часть огромного плана английских элит под условным названием «Паранойя», цель которого – сплотить расколотое общество против мифической русской угрозы (подробности).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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