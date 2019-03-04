Захарова: Ситуация с Brexit катастрофическая

СЕГОДНЯ 03:28 2019-03-04T03:51:55+03:00

Шаги правительства Мэй не устраивают ни самих британцев, ни международное сообщество, отметила официальный представитель МИД России [эксклюзив kp.ru, видео]

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Все новые всплески по так называемому «делу Скрипалей» приходились на самые сложные и дискуссионные вопросы по выходу Великобритании из Евросоюза, рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в большом эксклюзивном интервью «КП», отрывки из которого транслировались на Радио «Комсомольская правда».

«Ситуация катастрофическая: шаги правительства Мэй не устраивают ни внутреннее сообщество, ни международное», - отметила дипломат.

Мария Захарова подчеркнула, что обсуждение отравления бывшего шпиона в Солсбери – это «прекрасный способ отвлечь внимание для объяснения собственному населению провала в отношениях с Брюсселем».

Представитель министерства иностранных дел добавила, что «демонизация России отвечает внутриполитическим задачам и США, и Британии.

Она также напомнила, что до сих пор – спустя год после происшествия в Солсбери – неизвестно, что именно случилось с Сергеем и Юлией Скрипаль.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/694914" frameborder="0"></iframe> Эксклюзивное интервью с официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой.

Как писал сайт kp.ru, «развод» Лондона с Брюсселем запланирован на 29 марта, но достичь окончательного соглашения по его условиям пока не удается.

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