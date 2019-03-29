В сенат США внесли проект о запрете поставок F-35 Турции

СЕГОДНЯ 05:31 2019-03-29T05:43:12+03:00

Чтобы получить американские истребители, Анкара должна предоставить Вашингтону гарантии, что не будет покупать у России С-400

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Четыре американских сенатора-республиканца внесли на рассмотрение коллег законопроект, запрещающий США передавать Турции истребители F-35, пока Вашингтон не получит от Анкары гарантий, что страна отказалась от идеи приобрести российские зенитно-ракетные системы (ЗРС) С-400.

«Турция является важным союзником и партнёром НАТО в решении ряда приоритетных вопросов национальной безопасности США», - цитирует издание The Hill заявление одного из авторов проекта, сенатора от Оклахомы Джеймса Лэнкфорда.

По его словам, американские сенаторы очень обеспокоены «стремлением Турции к тесному сотрудничеству в области обороны с Россией», которая «стремится подорвать интересы НАТО и США на каждом шагу».

Напомним, в конце 2017 года Россия и Турция подписали контракт на поставки четырех дивизионов российских ЗРС С-400 «Триумф» на общую сумму 2,5 миллиарда долларов. При этом Москва пошла навстречу Анкаре как в вопросах цены, так и по срокам.

Вашингтон эти планы очень обеспокоили, и Соединенные Штаты призвали Турцию отказаться от покупки наших С-400, пригрозив санкциями и другими карательными мерами. В частности, – отменой поставок истребителей F-35.

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ИСТОЧНИК KP.RU