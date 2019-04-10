2019-04-10T03:40:29+03:00
Политика

Помпео призвал не сравнивать ситуации с Крымом и Голанскими высотами

По словам госсекретаря США Израиль «был вынужден» захватить Голаны, «защищаясь» от Сирии
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Госсекретарь США Майкл Помпео на слушаниях в СенатеГоссекретарь США Майкл Помпео на слушаниях в СенатеФото: REUTERS
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Госсекретарь США Майкл Помпео призвал не сравнивать ситуацию вокруг Израиля и Голанских высот с возвращением Крыма в состав России.

«Нет более разных ситуацией, чем эти», - заявил он на слушаниях в сенате, когда члены комитета по ассигнованиям попросили главу госдепартамента изложить позицию Вашингтона о параллелях между претензиями еврейского государства на Голаны и воссоединением Крыма с нашей страной.

По словам Помпео, «Израиль оказался с Голанами после того, как подвергся нападению», израильтянам пришлось обороняться, «существовал риск вторжения». Он заверил присутствующих, что Израиль был вынужден «захватить Голанские высоты», чтобы «продолжать защищать себя» от Сирии.

Россия же, продолжил руководитель американского внешнеполитического ведомства, «напротив, ни от кого не оборонялась». Помпео утверждает, якобы наша страна «решила выбрать момент, чтобы захватить территорию у народа, который не представлял для нее никакой угрозы», передает ТАСС.

Вот в чем американец прав, так это в том, что ситуации действительно разные. Напомним, полуостров вернулся в состав нашей страны в марте 2014 года по итогам референдума, на котором подавляющее большинство местных жителей проголосовали за то, чтобы Крым и Севастополь снова стали частью Российской Федерации. Однако Западные страны и власти Незалежной до сих пор считают его украинским, а из Киева постоянно звучат планы по «возвращению» Крыма и заверения, что это случится уже совсем скоро. Однако президент России неоднократно говорил, что ни о каком «возврате» полуострова Украине и речи быть не может: «Народ Крыма принял решение, вопрос исторически закрыт».

А 25 марта этого года, как писал сайт kp.ru, президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с израильским премьером Биньямином Нетаньяху в Вашингтоне подписал прокламацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Это решение осудила не только Лига арабских государств, но и многие союзники США.

СПРАВКА «КП»

Голанские высоты принадлежали Сирии с 1944 года, однако в ходе Шестидневной войны в июне 1967 года их захватил Израиль. Позже, в 1981 году, Тель-Авив в одностороннем порядке провозгласил свой суверенитет над этой территорией, но Совет Безопасности ООН не поддержал израильтян и объявил суверенитет еврейского государства над Голанскими высотами недействительным.

Голанские высоты: почему они так важны для Израиля.Почему Израиль так дорожит Голанами, что готов ради них более полувека конфликтовать с соседом? Причин много. Одна из них — потеря Голанских высот грозит еврейскому государству водным голодом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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