2019-04-16T01:33:04+03:00
Общество

В эфире «Места встречи» на НТВ снова подрались из-за Украины

Ведущий передачи Иван Трушкин выгнал из студии писателя Сергея Лойко за нацистское приветствие
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Участникам передачи пришлось разнимать экспертовУчастникам передачи пришлось разнимать экспертовФото: кадр с видео
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Во время передачи «Место встречи» на телеканале НТВ при обсуждении Украины снова настолько накалились страсти, что дошло до потасовки, а заменяющий Андрея Норкина ведущий Иван Трушкин выгнал из студии писателя Сергея Лойко. Запись произошедшего опубликовано на странице ток-шоу в Facebook.

ИСТОЧНИК KP.RU

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