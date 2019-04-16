В эфире «Места встречи» на НТВ снова подрались из-за Украины
Ведущий передачи Иван Трушкин выгнал из студии писателя Сергея Лойко за нацистское приветствие
Участникам передачи пришлось разнимать экспертовФото: кадр с видео
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Во время передачи «Место встречи» на телеканале НТВ при обсуждении Украины снова настолько накалились страсти, что дошло до потасовки, а заменяющий Андрея Норкина ведущий Иван Трушкин выгнал из студии писателя Сергея Лойко. Запись произошедшего опубликовано на странице ток-шоу в Facebook.
ИСТОЧНИК KP.RU