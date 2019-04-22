2019-04-22T12:38:02+03:00
Происшествия

Исламисты взяли на себя ответственность за взрывы на Шри-Ланке

Члены группировки "Джамаат ат-Таухид аль-Ватания"* устроили серию терактов, в которых погибли 290 человек
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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На Шри-Ланке во время празднования Пасхи произошла серия взрывовНа Шри-Ланке во время празднования Пасхи произошла серия взрывовФото: REUTERS
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Радикальная исламистская группировка "Джамаат ат-Таухид аль-Ватания"* взяла на себя ответственность за серию терактов на Шри-Ланке.

Напомним, что в минувшее воскресенье, 21 апреля, на территории республики прогремели сразу восемь взрывов. Под ударом оказались католические церкви, пятизвездочные отели, а также жилые районы. На данный момент известно о 290 погибших в результате трагедии, еще около 500 человек получили ранения. Среди жертв не менее семи террористов-смертников.

Сайт kp.ru писал о том, что школы и другие государственные образовательные учреждения временно закрыты, а плановые экзамены перенесены на более поздний срок. На улицах все еще дежурят военные. Правоохранителям уже удалось задержать 24 подозреваемых и найти грузовик, который, предположительно, использовался в процессе организации терактов.

При этом телеканал Al Arabiya не уточняет, какими целями руководствовались исламисты, устраивая столь масштабную атаку.

* - запрещенная в России террористическая группировка.

Кровавое воскресенье на Шри-Ланке.Счет погибших исчисляется сотнями. Серия терактов произошла в католических церквях и отелях Шри-Ланки во время празднования Пасхи

ИСТОЧНИК KP.RU

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