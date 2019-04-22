Исламисты взяли на себя ответственность за взрывы на Шри-Ланке
Радикальная исламистская группировка "Джамаат ат-Таухид аль-Ватания"* взяла на себя ответственность за серию терактов на Шри-Ланке.
Напомним, что в минувшее воскресенье, 21 апреля, на территории республики прогремели сразу восемь взрывов. Под ударом оказались католические церкви, пятизвездочные отели, а также жилые районы. На данный момент известно о 290 погибших в результате трагедии, еще около 500 человек получили ранения. Среди жертв не менее семи террористов-смертников.
Сайт kp.ru писал о том, что школы и другие государственные образовательные учреждения временно закрыты, а плановые экзамены перенесены на более поздний срок. На улицах все еще дежурят военные. Правоохранителям уже удалось задержать 24 подозреваемых и найти грузовик, который, предположительно, использовался в процессе организации терактов.
При этом телеканал Al Arabiya не уточняет, какими целями руководствовались исламисты, устраивая столь масштабную атаку.
* - запрещенная в России террористическая группировка.
Кровавое воскресенье на Шри-Ланке.Счет погибших исчисляется сотнями. Серия терактов произошла в католических церквях и отелях Шри-Ланки во время празднования Пасхи
ИСТОЧНИК KP.RU