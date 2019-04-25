Премьер Нидерландов поздравил Зеленского с победой, заодно напомнив о расследовании гибели MH17
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте позвонил Владимиру Зеленскому, чтобы поздравить его с безоговорочной победой на выборах президента Украины. А заодно напомнил стремительно ворвавшемуся в политику шоумену о необходимости продолжать расследование причин авиакатастрофы Boeing в небе над Донбассом.
«Поговорил с будущим президентом Украины Владимиром Зеленским и поздравил его с победой на выборах. Среди прочего, мы обсудили вопрос стабильности в регионе и важность продолжения расследования дела о MH17», - написал голландский премьер на своей странице в Twitter.
«Я с нетерпением ожидаю нашего сотрудничества», - добавил он.
Напомним, 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области был сбит Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», летевший из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли все, кто был на борту – 298 человек.
Между тем, как писал сайт kp.ru, главной причиной гибели рейса MH17 стало то, что украинские власти не закрыли воздушное пространство над Донбассом, где в то время шли активные боевые действия.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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