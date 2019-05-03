Трамп рассказал, как Путин отреагировал на доклад Мюллера
Президент США Дональд Трамп рассказал о том, что ситуация вокруг доклада спецпрокурора Роберта Мюллера была затронута во время пятничного телефонного разговора с главой РФ Владимиром Путиным.
Речь идет о результатах двухлетнего расследования, направленного на выявление приписываемого России "вмешательства" в американские выборы 2016 года.
"Мы обсуждали это. Он сказал что-то вроде "гора родила мышь". Он знал это, потому что он знал, что не было никакого сговора, что бы там ни говорили", - сказал Трамп.
При этом он подчеркнул, что даже не стал обсуждать с Путиным форсируемую сейчас тему "влияния" России на выборы президента США, которые пройдут в 2020 году, передает РИА Новости.
Стоит отметить, что ранее глава РФ уже употреблял фразу "гора родила мышь". Сайт kp.ru писал о том, что тогда политик выступал на V Международном арктическом форуме и также комментировал доклад Мюллера.
Путин прокомментировал итоги расследования Мюллера: «Гора родила мышь».
ИСТОЧНИК KP.RU