Депутат Верховной рады призвал «обезлюдить Донбасс»

СЕГОДНЯ 04:35 2019-05-06T04:47:27+03:00

По словам нардепа от «Самопомощи» Семенченко, из ДНР и ЛНР нужно вытянуть все трудовые ресурсы

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Депутат Верховной рады от партии «Самопомощь» Семен Семенченко предложил свой вариант «урегулирования» вооруженного конфликта на юго-востоке Украины. По его мнению, нужно «обезлюдить Донбасс», вытянуть с территорий мятежных Донецкой и Луганской народных республик «все трудовые ресурсы».

Об этом украинский парламентарий заявил в интервью порталу Politeka. По его словам, Киев должен показать покинувшим ДНР и ЛНР мирным гражданам, что страна в них нуждается, а тех, кто успел получить российский паспорт, лишить гражданства Незалежной.

Кроме того, Семенченко заявил о необходимости «четко продумать, на что мы можем пойти в плане амнистий для тех, кто не убивал украинских военных, не пытал их, и что мы будем делать с теми, кто в этом замешан».

Напомним, как писал сайт kp.ru, власти Незалежной с апреля 2014 года ведут боевые действия против ополченцев ДНР и ЛНР, заявивших о независимости от Киева после госпереворота на Украине.

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ИСТОЧНИК KP.RU