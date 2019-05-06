Депутат Верховной рады призвал «обезлюдить Донбасс»
Депутат Верховной рады от партии «Самопомощь» Семен Семенченко предложил свой вариант «урегулирования» вооруженного конфликта на юго-востоке Украины. По его мнению, нужно «обезлюдить Донбасс», вытянуть с территорий мятежных Донецкой и Луганской народных республик «все трудовые ресурсы».
Об этом украинский парламентарий заявил в интервью порталу Politeka. По его словам, Киев должен показать покинувшим ДНР и ЛНР мирным гражданам, что страна в них нуждается, а тех, кто успел получить российский паспорт, лишить гражданства Незалежной.
Кроме того, Семенченко заявил о необходимости «четко продумать, на что мы можем пойти в плане амнистий для тех, кто не убивал украинских военных, не пытал их, и что мы будем делать с теми, кто в этом замешан».
Напомним, как писал сайт kp.ru, власти Незалежной с апреля 2014 года ведут боевые действия против ополченцев ДНР и ЛНР, заявивших о независимости от Киева после госпереворота на Украине.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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