«Не молния, а удар»: летчик назвал причину возгорания самолета SSJ -100
Следственный комитет разбирается в причинах трагедии в столичном аэропорту Шереметьево. Приоритетная версия – это удар молнии, который вывел из строя всю электронную систему самолета. Но подобного количества жертв можно было избежать, уверены пилоты «старой» закалки.
Самолет заходил на посадку с отказавшими приборами электронными, электрическими и пилотажными. Решение вернуться в аэропорт вылета было самым правильным. А вот огонь возник уже после удара о полосу.
- Мы логично подошли к тому, к чему должна подойти государственная комиссия. В мировой авиации сейчас совершают трагическую ошибку – из командиров корабля делают компьютерного оператора. Экипажи оказываются неподготовлены к ручному управлению самолетом в случае отказа электроники. Пример тому можно найти не только у нас. Последние катастрофы в Эфиопии и Индонезии - это аналогичные проблемы. Причиной пожара стал не удар молнии,а удар о ВПП, - комментирует ФАН заслуженный пилот СССР, награжденный медалью им. С.Королева Олег Смирнов.
Заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов: Проблема современных самолетов - в них слишком много электроники, которая работает только в идеальных условиях
Сейчас активно обсуждается вопрос дальнейшей эксплуатации самолетов SJ-100. Глава Минтранса Евгений Дитрих во время брифинга отметил, что пока нет необходимости приостанавливать полеты «суперджетов». В МЧС России тоже не планируют отказываться от эксплуатации своих Sukhoi Superjet 100 после катастрофы в Шереметьево.
Напомним, что вечером 5 мая на одной из взлетно-посадочных полос аэропорта Шереметьево загорелся самолет рейса Москва-Мурманск. Все случилось во время аварийной посадки - лайнер четыре раза "подпрыгнул" и ударился о землю, после чего стойка шасси подломилось, а ее детали пробили левый топливный бак. 40 человек погибли, один считается пропавшим без вести. Пять человек находятся в медицинских учреждениях.
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МАК создал комиссию, которая будет разбираться в причинах трагедии
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) создал комиссию, которая займется выяснением причин трагедии с самолетом Sukhoi Superjet – 100, которая произошла в аэропорту Шереметьево. Разбираться в причинах будет специалист, который устанавливал обстоятельства авиакатастрофы под Бишкеком. А тем временем СК показал, как выглядит изнутри сгоревший в Шереметьево самолет (подробности)
Видео самолета рейса Москва - Мурманск, совершившего аварийную посадку в аэропорту Шереметьево, на утро после трагедии.
ИСТОЧНИК KP.RU
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