Первый канал отправил приглашение на повторный финал «Голос.Дети» дочери Алсу

СЕГОДНЯ 18:55 2019-05-20T18:55:26+03:00

Микелла, дочь Алсу (слева), больше не победительница, а рядовая финалистка - как Нино Чеснер, Роберт Багратян и еще шестеро ребят. Фото: Максим ЛИ/Первый канал

Пока не известно выйдет на сцену Микелла Абрамова или нет [видео]

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Первый канал отправил приглашение на повторный финал (спецвыпуск) программы «Голос.Дети» Микелле Абрамовой. Именно дочка певицы Алсу победила в шестом сезоне конкурса, но оказалась, что победа была не совсем честная.

В пресс-службе телеканала отметили, что «приглашение принять участие в специальном выпуске «Голос. Дети» получили все девять финалистов».

Пока не называют фамилии тех, кто точно будет участвовать в программе повторно. В Сети активно обсуждают, что Микелла Абрамова может пропустить спецвыпуск телешоу, который состоится 24 мая. Якобы против Абрамовой настроена целая армия поклонников проекта, они убеждены, что девочка больше не имеет права выходить на эту сцену, пишет ФАН.

Микелла Абрамова. Love the Way You Lie - Финал - Голос.Дети - Сезон 6.

Ранее руководство телеканала приняло решение аннулировать итоги голосования, так как были выявлены случаи накрутки голосов в пользу Микеллы. Компания Group-IB, которая проводила проверку отправленных за победительницу СМС-сообщений, пришла к выводу, что была использована автоматизированная система отправки СМС в поддержку дочери Алсу. Это помогло девочке набрать 56,5 % голосов.

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Нового финала шоу "Голос.Дети" не будет

Первый канал решил провести 24 мая утешительный спецвыпуск проекта в прямом эфире, в который приглашены девять финалистов, боровшихся за победу. Это Нино Чеснер, Роберт Багратян, Ержан Максим, Михаил Григорян, Анастасия Сисаури, Мариам Абделькадер, Валерий Кузаков, Рената Таирова и, возможно, Микелла Абрамова.

Это не будет новый финал - канал на этом настаивает. Выбирать «правильного» победителя не станут. Это и правилами запрещено, и с точки зрения здравого смысла было бы странно. Однако никто не мешает каналу организовать праздник для детей, который хоть как-то поможет сгладить неприятное ощущение от этого скандала (подробности)

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ИСТОЧНИК KP.RU