Первый канал отправил приглашение на повторный финал «Голос.Дети» дочери Алсу

Первый канал отправил приглашение на повторный финал (спецвыпуск) программы «Голос.Дети» Микелле Абрамовой. Именно дочка певицы Алсу победила в шестом сезоне конкурса, но оказалась, что победа была не совсем честная.

В пресс-службе телеканала отметили, что «приглашение принять участие в специальном выпуске «Голос. Дети» получили все девять финалистов».

Пока не называют фамилии тех, кто точно будет участвовать в программе повторно. В Сети активно обсуждают, что Микелла Абрамова может пропустить спецвыпуск телешоу, который состоится 24 мая. Якобы против Абрамовой настроена целая армия поклонников проекта, они убеждены, что девочка больше не имеет права выходить на эту сцену, пишет ФАН.

Микелла Абрамова. Love the Way You Lie - Финал - Голос.Дети - Сезон 6.