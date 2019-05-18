2019-05-19T00:21:11+03:00
Звезды

Мама финалиста шоу «Голос. Дети» Ержана Максима заявила, что их использовали

По словам женщины, во время съемки она не поняла, что в рекламе двойной смысл [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Финалист шоу «Голос. Дети» Ержан МаксимФиналист шоу «Голос. Дети» Ержан МаксимФото: YouTube
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Гульмира Алибек – мама финалиста шестого сезона шоу «Голос. Дети» Ержана Максима – уверяет, что не сразу поняла двойной смысл рекламы, в которой она снялась вместе с сыном. По ее словам, их использовали, но поняли они это только когда увидели видеоролик в Сети.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в Интернете появился рекламный ролик: мама с мальчиком выбирают себе новый дом. Увидев во дворе девочку, Ержан поет и очаровывает своим голосом всех жильцов. Потом мальчик спрашивает у риелтора, можно ли купить квартиру на первом этаже, тот отвечает: «Нет, на первом все продано, есть на втором».

«Эх, опять!» - с грустью произносит Ержан.

Его мать утверждает, что расслышала явный намек на проигрыш своего сына в финале шоу только когда просмотрела готовый вариант видеоролика, а до этого даже «не подозревали, что в слова может быть вложен двойной смысл».

После выхода рекламы в эфир она поругалась с режиссером. Женщина говорит, что ей очень жаль, что все так вышло, передает «Газета.ру».

Ранее сообщалось, что итоги последнего сезона шоу «Голос. Дети» аннулированы, и официально дочь певицы Алсу Микелла Абрамова больше не может считаться победительницей.

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Ержан Максим хочет жить на первом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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