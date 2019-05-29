2019-05-29T14:14:46+03:00
Политика

Косово будет требовать снятия иммунитета с российского сотрудника миссии ООН

Ранее арестованный косовской полицией гражданин России был освобожден и госпитализирован с тяжелыми травмами головы [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Косовсо будет требовать снятия иммунитета с российского сотрудника миссии ООНКосовсо будет требовать снятия иммунитета с российского сотрудника миссии ООНФото: REUTERS
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Приштина будет требовать снятия иммунитета с опушенного во вторник, 28 мая, российского сотрудника миссии ООН по делам временной администрации в Косово (МООНК) Михаила Краснощекова, чтобы возбудить против него дело. Соответствующие заявление сделал главный прокурор Косовска-Митровицы Шчикири Сила.

«От спецпредставителя генсека ООН в Косово Захира Танина я официально потребую, чтобы у гражданина РФ был отозван иммунитет, чтобы возбудить против него дело», - сообщил он порталу Insajderi.

Как писал ранее сайт kp.ru, в минувший вторник, 28 мая, на севере Косово, спецназ начал задержание сербских граждан. Арестован был и россиянин, исполняющий свои должностные обязанности как член миссии ООН, позже он был доставлен в больницу с тяжелыми травмами головы. В миссии ООН в Приштине сообщили, что задержаны и госпитализированы были два их сотрудника. Президент самопровозглашенного государства Хашим Тачи объяснил задержания тем, что дипломаты пытался помешать спецоперации по борьбе с преступностью.

Полиция Косово освободила россиянина Михаила Краснощекова .

ИСТОЧНИК KP.RU

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