В Нью-Йорке арестовали одного из фигурантов расследования Мюллера

СЕГОДНЯ 09:04 2019-06-04T09:26:26+03:00

Спецпрокурор США Роберт Мюллер почти два года расследовал "вмешательство" в американские выборы Фото: REUTERS

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В нью-йоркском в аэропорту имени Джона Кеннеди утром 3 июня по обвинению в хранении и перевозке детской порнографии арестовали одного из свидетелей спецпрокурора США Роберта Мюллера, который расследовал предполагаемое «вмешательство» в американские выборы президента 2018 года.

Речь идет о ливано-американском бизнесмене по имени Джордж Надер, неоднократно упоминавшемся в итоговом докладе Мюллера. В сообщении прокуратуры Восточного округа штата Нью-Йорк указывается, что арест был произведен на основании расследования ФБР, начатого после обыска Надера в аэропорту Даллеса почти 30 лет назад – 26 июля 1990 года. Тогда у предпринимателя, по показаниям спецагента Теда Делакорта, была изъята «детская порнография на двух видеопленках, спрятанных в коробках из-под сладостей», а в начале мая 1991 года «Надер признал себя виновным в нарушении закона».

Позже, в январе 2018 года, в том же аэропорту бизнесмена снова обыскали, когда он прилетел из Дубая, и опять обнаружили у него видео подобного содержания на трех мобильных телефонах, сообщает ТАСС со ссылкой на нью-йоркскую прокуратуру.

По данным источников газеты The New York Times, Мюллер заинтересовался Джорджем Надером во время расследования, когда проверял версию о предполагаемых попытках властей Объединенных Арабских Эмиратов влиять на политику Дональда Трампа: якобы ОАЭ предлагали его предвыборному штабу финансовую помощь в обмен на будущее «содействие». Следователи из команды спецпрокурора допрашивали Надера в качестве свидетеля, пытаясь добыть доказательства этой версии.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в марте Роберт Мюллер завершил расследование приписываемого России «вмешательстве» в президентские выборы и передал в Минюст США доклад об итогах своих изысканий, а в конце мая объявил, что уходит в отставку.

Стоит отметить, что почти за два года следствия никаких доказательств вымышленных попыток Москвы повлиять на исход президентских выборов в США так и не было найдено.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/612198" frameborder="0"></iframe> Комментатор CNN назвал историю с «вмешательством» России «бургером ни с чем».Американский политический комментатор и ведущий CNN Вэн Джонс проговорился

ИСТОЧНИК KP.RU