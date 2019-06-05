2019-06-05T07:00:42+03:00
Политика

Савченко: Украина навсегда потеряет Донбасс, если вступит в ЕС и НАТО

По мнению народной избранницы, закреплять курс станы на вступление в Евросоюз и Альянс было «абсолютно неграмотно»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Депутат Верховной рады Надежда СавченкоДепутат Верховной рады Надежда СавченкоФото: Михаил ФРОЛОВ
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Депутат Верховной рады Надежда Савченко уверена, что Украина навсегда потеряет Донбасс, если вступит в Евросоюз и НАТО. Кроме того, нардеп раскритиковала решение бывшего президента страны Петра Порошенко закрепить курс Незалежной на ЕС и Альянс в Конституции.

«Вступление в ЕС и НАТО закрепил Порошенко исключительно по своей воле и своим давлением на парламент. Я не считаю, что это надо было записывать в конституцию — это бессмысленность, это абсолютно неграмотно. Однако про это записали. Надолго ли? Думаю, что нет», - сказала она в эфире телеканала NewsOne.

Савченко считает, что «украинцев нужно спросить и про нашу Конституцию, какой она должна быть, и что она должна нести для украинцев, а не для вступления в ЕС и НАТО». При этом парламентарий напомнила, что во время предвыборной кампании Владимир Зеленский говорил о необходимости всенародного референдума по вопросу вступления страны в Евросоюз и Североатлантический альянс, однако уже во время первого же визита в Брюссель заявил, что будет поддерживать этот курс, ибо «так написано в Конституции».

По словам Савченко, за пять лет конфликта в Донбассе ситуация зашла так далеко, что теперь – «или Третья мировая война, или все-таки мир».

«Если будет внеблоковый статус, то мы больше склоняемся к миру, и нам это сейчас важно. Если это будет вступление в ЕС и НАТО, то у нас не будет Донбасса», - констатировала депутат.

К слову, как писал сайт kp.ru, на встрече с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером новый лидер Незалежной Зеленский заявил, что он гораздо лучше своего предшественника Порошенко. С этой шутки, собственно, и начались переговоры.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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