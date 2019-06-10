2019-06-10T04:37:35+03:00
В мире

Британии пригрозили дефолтом, если страна не заплатит ЕС $50 млрд отступных

По словам источника в окружении президента Франции, последствия невыполнения международных договоренностей «хорошо известны»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, но Brexit уже трижды переносилиВеликобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, но Brexit уже трижды переносилиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Если Великобритания не выплатит Евросоюзу 50 миллиардов долларов отступных, это будет считаться для страны суверенным дефолтом, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в окружении президента Франции Эмманюэля Макрона.

«Несоблюдение долговых обязательств – это невыполнение международных договоренностей, равносильное суверенному дефолту, последствия которого хорошо известны», - приводит издание слова своего собеседника.

Напомним, как писал сайт kp.ru, бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, который считается наиболее вероятным преемником Терезы Мэй на посту премьера и лидера правящей Консервативной партии, пообещал, что в случае своего избрания не станет платить Евросоюзу 39 миллиардов фунтов ($50 миллиардов) отступных, пока Лондон не согласует с Брюсселем выгодное для себя соглашения по условиям Brexit.

Ранее президент США Дональд Трамп посоветовал Соединенному Королевству не платить ЕС эту «огромную сумму», добавив, что именно так поступил бы он сам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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