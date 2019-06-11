Минюст США согласился передать конгрессу материалы расследования Мюллера

СЕГОДНЯ 01:26 2019-06-11T01:37:35+03:00

Правда, законодатели смогут ознакомиться не с полной версией отчета спецпрокурора, а только с частью его документов

Изменить размер текста: A A

Министерство юстиции США согласилось передать конгрессу больше материалов расследования приписываемого России вымышленного «вмешательства» в американские выборы президента 2016 года, которое почти два года вел спецпрокурор Роберт Мюллер, передает агентство Reuters.

Однако законодатели смогут ознакомиться не с полной версией отчета, а только с частью документов. Как рассказал коллегам председатель юридического комитета Палаты представителей конгресса демократ Джерролд Надлер, они получат доступ к записям бесед и «другим доказательствам», которые использовались командой спецпрокурора, чтобы выяснить, вмешивался ли президент Дональд Трамп в ход расследования.

По словам Надлера, первые документы его комитет получит уже в понедельник, с их помощью конгрессмены смогут «выполнить свои конституционные обязанности и решить, каким образом реагировать» на выводы Мюллера по поводу правомерности действий Трампа.

Агентство отмечает, что слушания в комитете состоялись на фоне продолжающейся дискуссии демократов в Палате представителей о том, следует ли начать процедуру импичмента.

Напомним, как писал сайт kp.ru, глава Минюста опубликовал сокращенную версию (на четырех страницах) пространного отчета Мюллера 24 марта. Суть изложения Уильяма Барра сводится к тому, что спецпрокурор не нашел доказательств предполагаемого сговора Дональда Трампа с Россией.

ИСТОЧНИК KP.RU