Власти Грузии заверили туристов в безопасности посещения страны

СЕГОДНЯ 21:25 2019-06-22T21:25:11+03:00

Достопримечательности и дороги остаются открытыми, но вот центра Тбилиси лучше избегать

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Департамент туризма Грузии заявил, что посещение страны иностранными гражданами является полностью безопасным. Все достопримечательности и дороги остаются открытыми, движение транспорта осуществляется без перебоев.

"Правительство Грузии принимает меры предосторожности для обеспечения безопасности путешественников в Тбилиси и по всей стране", - сообщили в ведомстве.

При это там уточнили, что туристам все же стоит соблюдать общие нормы предосторожности и избегать мест массового скопления людей в центре Тбилиси. Речь идет, прежде всего, о площади перед зданием парламента, где в эту субботу, 22 июня, возобновились протесты, проспекта Руставели и площади Свободы, передает "Интерфакс".

Сайт kp.ru писал о том, что с 8 июля 2019 года прямое авиасообщение между Россией и Грузией будет полностью приостановлено. В Москве такое решение приняли с целью обеспечение безопасности граждан. Всем россиянам, находящимся в Грузии, было рекомендовано покинуть республику, а туроператоров попросили не продавать туры по данному направлению.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/715950" frameborder="0"></iframe> В Грузии сотни людей получили ранения в результате столкновений с полицией.

ИСТОЧНИК KP.RU