Власти Грузии заверили туристов в безопасности посещения страны
Департамент туризма Грузии заявил, что посещение страны иностранными гражданами является полностью безопасным. Все достопримечательности и дороги остаются открытыми, движение транспорта осуществляется без перебоев.
"Правительство Грузии принимает меры предосторожности для обеспечения безопасности путешественников в Тбилиси и по всей стране", - сообщили в ведомстве.
При это там уточнили, что туристам все же стоит соблюдать общие нормы предосторожности и избегать мест массового скопления людей в центре Тбилиси. Речь идет, прежде всего, о площади перед зданием парламента, где в эту субботу, 22 июня, возобновились протесты, проспекта Руставели и площади Свободы, передает "Интерфакс".
Сайт kp.ru писал о том, что с 8 июля 2019 года прямое авиасообщение между Россией и Грузией будет полностью приостановлено. В Москве такое решение приняли с целью обеспечение безопасности граждан. Всем россиянам, находящимся в Грузии, было рекомендовано покинуть республику, а туроператоров попросили не продавать туры по данному направлению.
В Грузии сотни людей получили ранения в результате столкновений с полицией.
ИСТОЧНИК KP.RU