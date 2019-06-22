Georgian Airways после запрета прямых полетов предложит транзитные рейсы «Тбилиси – Ереван – Москва»

22 Июнь 23:36 2019-06-22T23:43:38+03:00

Временный запрет на пассажирское авиасообщение между Россией и Грузией вступит в силу с 8 июля

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В субботу, 22 июня, грузинская авиакомпания Georgian Airways объявила, что в связи с временной приостановкой пассажирского авиасообщения между Россией и Грузией намерена после 8 июля ввести транзитные рейсы из Тбилиси в Москву и обратно через Ереван.

«Как известно, с 8 июля текущего года российским авиакомпаниям запрещается осуществлять воздушные перевозки из Российской Федерации в Грузию. По заявлению Министерства транспорта России, запреты коснутся и грузинских авиакомпаний», - говорится в заявлении пресс-службы грузинского авиаперевозчика.

«В том случае, если запреты будут введены с 8 июля, авиакомпания Georgian Airways предложит своим пассажирам транзитные полеты «Тбилиси – Ереван – Москва», - цитирует пресс-релиз компании ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, вечером 20 июня в Грузии вспыхнули волнения и протесты, направленные, в первую очередь, против наших соотечественников. Поводом для беспорядков и столкновений толпы с полицией стало то, что один из членов российской делегации сел на место спикера грузинского парламента во время визита в Тбилиси.

Президент России Владимир Путин в связи с этим с 8 июля ввел временный запрет на пассажирское авиасообщение с Грузией.

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ИСТОЧНИК KP.RU