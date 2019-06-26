Полиция обвинила московского "маньяка-клофелинщика" в разбое
Правоохранительные органы считают, что жертвами московского "манька-клофелинщика" может быть намного больше десяти человек. Пока потерпевшими проходит лишь столько людей.
26-летний Мурат Сабанов, которого задержали по подозрению в серии краж, по версии следствия, подсыпал в напитки жертвам смесь из феназепама, клозапина и трамадола. Люди под воздействием препарата отключались, а парниша шарил по их карманам и скрывался.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что в одном из подобных эпизодов полицейские усмотрели состав другого преступления - разбоя. Это дело было переквалифицировано. Волк добавила, что за сутки удалось выявить еще трех пострадавших. общий ущерб от действий подозреваемого оценивается в 140 тысяч рублей.
Сайт kp.ru писал о том, что мать московского отравителя верит в его невиновность. Женщина со слов сына рассказала, что он шел по улице, когда увидел лежащих на газоне парней. Их было трое или четверо, и все без сознания, а вокруг разбросаны вещи. По словам Анжелы, Мурат "просто хотел помочь", прибрал беспорядок и побежал в магазин за "Нарзаном". К тому моменту какой-то прохожий уже сдал его в полицию.
"Комсомолка" также смогла побеседовать с двумя школьницами, которые называют себя жертвами. Одна из них утверждает, что Сабанов предложил ей заняться сексом, а за отказ избил.
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Приезжий угощал прохожих газировкой с психотропами и грабил их.По Москве ходит парень, травит прохожих газировкой, а потом грабит. Думаете, это очередная городская легенда? Но нет...
ИСТОЧНИК KP.RU