Суд арестовал почти 122 миллиона евро на банковских счетах бывшего министра Абызова

СЕГОДНЯ 08:21 2019-07-10T08:23:12+03:00

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Басманный суд Москвы наложил арест на 121,7 миллиона евро (около 8,7 миллиардов рублей), которые находились на банковских счетах бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"4 июля Басманным судом удовлетворено ходатайство следственных органов о наложении ареста на денежные средства обвиняемого Абызова Михаила Анатольевича в сумме €121,7 млн, находящиеся на счетах в банке", - приводит ТАСС ее слова. Царева отметила, что данное постановление пока не обжаловано.

Ранее сайт kp.ru писал, что Преображенский суд Москвы наложил арест на ценные бумаги экс-министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова. Аресту подверглись боле 1600 акций, каждая имеет номинальную стоимость в 100 рублей.

Напомним, в конце марта Следственный комитет России возбудил в отношении экс-министра Михаила Абызова уголовное дело и предъявил ему обвинения. По данным следствия, в период с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года Абызов организовал преступное сообщество, а также похитил четыре миллиарда рублей, которые были выведены за границу. Басманный суд Москвы 27 марта избрал для бывшего министра меру пресечения в виде ареста на два месяца, позже арест был продлен.

Что кроется за делом Михаила Абызова? 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU