Суд арестовал почти 122 миллиона евро на банковских счетах бывшего министра Абызова
Басманный суд Москвы наложил арест на 121,7 миллиона евро (около 8,7 миллиардов рублей), которые находились на банковских счетах бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.
"4 июля Басманным судом удовлетворено ходатайство следственных органов о наложении ареста на денежные средства обвиняемого Абызова Михаила Анатольевича в сумме €121,7 млн, находящиеся на счетах в банке", - приводит ТАСС ее слова. Царева отметила, что данное постановление пока не обжаловано.
Ранее сайт kp.ru писал, что Преображенский суд Москвы наложил арест на ценные бумаги экс-министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова. Аресту подверглись боле 1600 акций, каждая имеет номинальную стоимость в 100 рублей.
Напомним, в конце марта Следственный комитет России возбудил в отношении экс-министра Михаила Абызова уголовное дело и предъявил ему обвинения. По данным следствия, в период с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года Абызов организовал преступное сообщество, а также похитил четыре миллиарда рублей, которые были выведены за границу. Басманный суд Москвы 27 марта избрал для бывшего министра меру пресечения в виде ареста на два месяца, позже арест был продлен.
Что кроется за делом Михаила Абызова?
ИСТОЧНИК KP.RU