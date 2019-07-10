2019-07-10T08:23:12+03:00
Общество

Суд арестовал почти 122 миллиона евро на банковских счетах бывшего министра Абызова

По текущему курсу сумма арестованных средств составляет около 8,7 миллиардов рублей
Марина ВЕНЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Суд арестовал счета Абызова почти на 122 миллиона евроСуд арестовал счета Абызова почти на 122 миллиона евроФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Басманный суд Москвы наложил арест на 121,7 миллиона евро (около 8,7 миллиардов рублей), которые находились на банковских счетах бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"4 июля Басманным судом удовлетворено ходатайство следственных органов о наложении ареста на денежные средства обвиняемого Абызова Михаила Анатольевича в сумме €121,7 млн, находящиеся на счетах в банке", - приводит ТАСС ее слова. Царева отметила, что данное постановление пока не обжаловано.

Ранее сайт kp.ru писал, что Преображенский суд Москвы наложил арест на ценные бумаги экс-министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова. Аресту подверглись боле 1600 акций, каждая имеет номинальную стоимость в 100 рублей.

Напомним, в конце марта Следственный комитет России возбудил в отношении экс-министра Михаила Абызова уголовное дело и предъявил ему обвинения. По данным следствия, в период с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года Абызов организовал преступное сообщество, а также похитил четыре миллиарда рублей, которые были выведены за границу. Басманный суд Москвы 27 марта избрал для бывшего министра меру пресечения в виде ареста на два месяца, позже арест был продлен.

Что кроется за делом Михаила Абызова?

00:00
00:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Королева Елизавета готовится передать власть принцу Чарльзу
На пляж Филиппин из моря выбросило брикеты с кокаином
На Украине запретили участвовать в «Евровидении» юным музыкантам, выступавшим в России
Погода в Москве на 10 июля 2019 года: до +20 градусов и небольшой дождь
Жители Грузии оценили решение Путина по санкциям
ФСБ проводит обыски в кабинете первого вице-премьера Якутии
Россияне стали экономить на лекарствах
В России могут ввести скоростные перекрестки и квадратные светофоры
Немецкий журналист предложил снести памятник погибшим в бою под Прохоровкой
Саакашвили в Одессе ударил пожилую женщину и сломал ей руку
В США минивэн врезался в автобусную остановку с людьми
Пентагон временно возглавит министр ВМС Ричард Спенсер
Симоньян отреагировала на отказ Лондона аккредитовывать RT и Sputnik
Борис Джонсон допустил приостановку работы парламента ради Brexit
Электронные паспорта в России могут появиться в 2022 году
В Сирии семеро детей погибли, подорвавшись на мине
США и Китай возобновят переговоры по торговому соглашению
В Канаде почти 50 человек отравились в отеле угарным газом
Стала известна реакция матери Габунии на скандал с сыном
В Москве девушка в метро упала на рельсы из-за телефона
Порошенко раскритиковал Зеленского за отмену военного парада
США ввели санкции против трех сторонников "Хезболлы"
Путин рассказал о договоренностях с Обамой по Украине
Тимбилдинг по-американски: тираннозавры устроили забег на ипподроме
Орешкин поедет на форум моногородов за рулем Lada Xray
В Ульяновске горит здание областного правительства
Американский суд запретил Трампу блокировать неугодных подписчиков в Twitter