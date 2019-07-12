Байден пообещал продлить СНВ-3, если победит на выборах

СЕГОДНЯ 01:25 2019-07-12T01:37:11+03:00

Бывший вице-президент США также заявил, что на посту главы государства намерен заключить с Россией и другие соглашения по контролю за вооружением

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Бывший вице-президент США Джо Байден, который намерен участвовать в президентских выборах 2020 года в качестве кандидата от Демократической партии, пообещал в случае своей победы продлить российско-американский Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

«Я буду добиваться продления СНВ-3, основы стратегической стабильности между США и Россией, и использую его как базу для новых соглашений по контролю за вооружением», - заявил он, выступая в Нью-Йорке.

Кроме того, Байден также пообещал предпринять «и другие шаги, чтобы продемонстрировать наш настрой на снижение роли ядерных вооружений». В частности, по словам претендента от демократов, если он станет президентом США, Штаты вернутся к выполнению условий Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе – при условии, что Тегеран предпримет «соответствующие шаги», передает ТАСС.

Как писал сайт kp.ru, Джо Байден считается наиболее вероятным соперником действующего президента США на будущих выборах. Сам же Трамп ранее назвал его «умственно слабым».

ИСТОЧНИК KP.RU