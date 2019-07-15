Адвокат Вышинского рассказал о причинах переноса дела его подопечного

СЕГОДНЯ 22:22 2019-07-15T22:22:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Суд по делу главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского вновь перенесли. О причинах такого решения рассказал адвокат журналиста Андрей Доманский.

«Дело было снято с рассмотрения в связи с тем, что судьи находились в совещательной комнате по другому делу», - цитирует его «360». Доманский подчеркнул, что такая причина переноса дела на другой день является законной.

Ранее сайт kp.ru писал, что Подольский районный суд Киева 15 июля не стал рассматривать дело главного редактора агентства "РИА Новости Украина". Слушание перенесено на 19 число.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире Радио "Комсомольская правда" заявила, что дело в отношении Вышинского является фарсом и абсурдом. "Это какое-то абсолютное безумие держать человека без каких-либо конкретно к нему претензий, не предъявляя ничего, кроме того, что называют "госизмена", и все", - подчеркнула российский дипломат.

Напомним, на Украине главного редактора "РИА Новости Украина" обвиняют в государственной измене и незаконном обороте оружия. Ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/720346" frameborder="0"></iframe> Суд перенес заседание по делу Вышинского на 19 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU