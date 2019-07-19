2019-07-19T11:01:27+03:00
Политика

Зеленский настаивает на освобождении украинских моряков без обмена

Иной вариант развития событий, по словам президента, даже не рассматривается
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент Украины Владимир ЗеленскийПрезидент Украины Владимир ЗеленскийФото: REUTERS
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Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на то, что задержанные в Керченском проливе моряки будут освобождены в обход процедуры обмена. Такое заявление было сделано главой государства в пятницу, 19 июля, в ходе брифинга.

"Мы не говорим про обмен наших моряков. Моряков нам должны вернуть", - цитирует ТАСС Зеленского.

Сайт kp.ru писал, что ранее президент Украины назвал освобождение нарушителей российской границы из-под стражи основным условием возобновления диалога с Россией. По мнению политика, такое развитие событий станет "мощным шагом" на пути разрешения конфликта.

В Москве же эту инициативу назвали "игрой в одни ворота" и предложили для начала освободить задержанного по обвинению в государственной измене редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

Морская провокация Украины.Украина решила поиграть с Россией в морской бой?

ИСТОЧНИК KP.RU

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