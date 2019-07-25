Трамп: То, что пытался защищать Мюллер, защитить было невозможно

СЕГОДНЯ 02:29 2019-07-25T02:50:34+03:00

Президент США Дональд Трамп" "У нас сегодня был очень хороший день, у Республиканской партии" Фото: REUTERS

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Отвечая на расспросы журналистов о выступлении бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера в конгрессе, президент США Дональд Трамп заявил, что показания докладчика пошли на пользу республиканцам.

«У нас сегодня был очень хороший день, у Республиканской партии», - приводит его слова агентство Reuters.

«То, что пытался защищать Мюллер, защитить было невозможно. Невозможно защитить эту нелепую фальшивку, охоту на ведьм», - подчеркнул американский лидер.

Дональд Трамп добавил, что сегодняшний день «многое всем доказал».

Напомним, как писал сайт kp.ru, 24 июля экс-спецпрокурор Мюллер практически весь день выступал перед двумя комитетами палаты представителей конгресса – юридическим и по разведке.

Отвечая на вопросы законодателей он, в частности, заявил, якобы Москва «широко и систематически вмешивалась» в американские выборы. Но подчеркнул: его расследование не установило никаких фактов «сговора Трампа с Кремлём по вмешательству в выборы».

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ИСТОЧНИК KP.RU