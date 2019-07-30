Нидерланды отказались рассмотреть добытые детективом материалы по МН17

СЕГОДНЯ 13:45 2019-07-30T13:45:48+03:00

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Немецкий частный детектив Йозеф Реш собрал ранее не озвученные Совместной следственной группой доказательства по делу о крушении Boeing-777 в Донбассе и собирался передать их Нидерландам, но получил отказ.

Голландскую сторону не устроил тот факт, что материалы должны быть раскрыты в присутствии международных СМИ. Сам Реш объяснил запрос на публичность мероприятия серьезными опасения за свою жизнь, которую у него уже не раз угрожали отнять.

По словам детектива, в его распоряжении есть ранее не изученные аудиозаписи спецслужб о воздушном движении 14 июля 2014 года, телефонные переговоры, рукописные заметки, личные аудиозаписи летчиков-истребителей о происшествии и другие документы. Также он может назвать имя информатора, которому было уплачено 15,5 миллиона в разной валюте.

"По соображениям нашей собственной безопасности мы считаем необходимым, чтобы в наших заявлениях и раскрытии доказательств участвовали международные СМИ, а также представители пострадавших государств", - цитирует РИА Новости Реша.

Сайт kp.ru писал, что малайзийский самолет рейса МН-17 летел из Амстердама в Куала-Лумпур, но потерпел крушение под Донецком в июле 2014 года. Лайнер был сбит зенитной ракетой, все 298 пассажиров и членов экипажа погибли. Международная следственная группа подозревает в совершении преступления троих россиян и одного украинца. Однако даже в самой Малайзии не верят в достоверность выводов комиссии и считают расследование политически мотивированным.

МН17. Только факты..Факты, свидетельствующие о взрыве на борту Боинг777 рейса МН17

ИСТОЧНИК KP.RU