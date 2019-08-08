2019-08-08T05:36:12+03:00
В мире

Дональд Трамп приехал в Эль-Пасо, где в перестрелке погибли 22 человека

Глава Белого дома назвал свой визит в Техас «теплым и замечательным»
Мария ИГНАТЬЕВА
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Дональд Трамп приехал в Эль-Пасо, где в перестрелке погибли 22 человекаДональд Трамп приехал в Эль-Пасо, где в перестрелке погибли 22 человекаФото: Twitter.com
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Президент США Дональд Трамп посетил Эль-Пасо и Огайо, где прошли перестрелки. В Техасе погибли 22 человека, а в Дейтоне девять. Глава Белого дома в своем аккаунте в Twitter написал, что визит был «теплым и замечательным».

Трамп пообщался с пострадавшими и семьями погибших. Он также встретился с медиками и сотрудниками правоохранительных органов. Американский лидер в ходе поездки раскритиковал высказывания сенатора-демократа от Огайо Шеррода Брауна и мэра Дейтона Нэн Уэйли.

- Их пресс-конференция после моего отъезда в Эль-Пасо была обманом. Это не имело ничего общего с тем, что было с теми потрясающими людьми, с которыми мне так повезло встретиться и провести время. Они все были восхитительны, - написал Трамп.

Напомним, что сначала выстрелы раздались в Эл-Пасо. 21-летний житель Техаса открыл огонь по людям в супермаркете. Предполагается, что он пошел на преступление на почве ненависти. Погибли 22 человека, больше 20 получили ранения. Не успели утихнуть новости о стрельбе в Техасе, как следом начали поступать сообщения о перестрелке в Дейтоне. Там погибли девять человек, а ранения получили свыше 30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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