Украинский чиновник обнародовал письма крымчан с рассказами о жизни в Крыму

10 Авг. 23:55 2019-08-11T00:12:04+03:00

Жители полуострова пишут, что после воссоединения с Россией выросли зарплаты и пенсии, улучшилось качество дорог, а на улицах стало спокойнее

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Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, который работал в Крыму девять лет назад, в 2010 году, спросил своих знакомых, как после воссоединения с Россией изменилась жизнь на полуострове, а выдержки из полученных ответов крымчан опубликовал на своей странице в Facebook.

Многие пишут, что за последние пять лет в Крыму выросли зарплаты и пенсии, улучшилось качество дорог, а на улицах стало спокойнее. Отмечается, что на проезжей части появилась разметка, в Симферополе провели капитальный ремонт тротуаров, люди перестали употреблять алкоголь и курить в общественных местах, снизился уровень преступности.

«В Симферополе водители безбоязненно оставляют видеорегистраторы в авто. В Киеве это невозможно – постоянно автокражи», - написал украинскому чиновнику один из его знакомых крымчан.

Другой сообщил, что провели газ, обещанный еще с 1991 года. Нашлись и те, кто недоволен, но большинство отмечают улучшения. Всего же на вопрос Лиева ответили 59 человек.

Напомним, полуостров вернулся в состав нашей страны в марте 2014 года по итогам референдума, на котором подавляющее большинство местных жителей проголосовали за то, чтобы Крым и Севастополь снова стали частью Российской Федерации. Однако власти Незалежной и западные страны до сих пор считают его украинским, а из Киева постоянно звучат планы по «возвращению» Крыма.

Однако президент России неоднократно говорил, что ни о каком «возврате» полуострова Украине и речи быть не может: «Народ Крыма принял решение, вопрос исторически закрыт».

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ИСТОЧНИК KP.RU