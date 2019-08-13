Крымчане считают заявления Киева и США о визите Путина в Крым «пустым сотрясанием воздуха»

СЕГОДНЯ 01:40 2019-08-13T02:06:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Заявления о посещении Крыма президентом России Владимиром Путиным, которые накануне прозвучали от МИД Украины и американского посольства в Киеве, абсолютно ничего не значат, потому что это – внутреннее дело нашей страны, убежден депутат крымского госсовета Владислав Ганжара.

«Нам абсолютно всё равно, какое мнение относительно визитов высших должностных лиц Российской Федерации, особенно президента нашей страны, выражается — что на Украине, что в посольстве США, что в любой точке земного шара, поскольку это внутреннее дело Российской Федерации», - сказал он в беседе с телеканалом RT.

Депутат указал, что украинские власти и дипломаты из Вашингтона «в очередной раз пытаются поспекулировать вопросом Крыма, поговорить о том, что подобные визиты носят незаконный характер».

«Но это абсолютно пустое сотрясание воздуха, поскольку Республика Крым — это часть Российской Федерации, равноправный субъект нашей страны», - подытожил Ганжара.

Как писал сайт kp.ru, в конце прошлой недели Владимир Путин побывал в Крыму, где, в частности, посетил организованное мотоклубом «Ночные волки» международное байк-шоу «Тень Вавилона». В этот раз он приехал к байкерам за рулем советского мотоцикла «Урал», причем не один: в коляску он посадил главу Крыма Сергея Аксёнова, а на сидение позади себя – врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

Потом украинский МИД выступил с «протестом» против поездки президента России на полуостров, а в посольстве США в Киеве назвали этот визит «неприемлемым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины».

Напомним, полуостров вернулся в состав нашей страны в марте 2014 года по итогам референдума, на котором подавляющее большинство местных жителей проголосовали за то, чтобы Крым и Севастополь снова стали частью Российской Федерации. Крымчане просто не ассоциировали себя с Украиной после госпереворота.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/725252" frameborder="0"></iframe> Путин приехал на байк-шоу в Крыму.Дмитрий СМИРНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU