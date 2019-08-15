Пилот "Аэрофлота" прокомментировал причину ЧП с самолетом в Жуковском

СЕГОДНЯ 08:42 2019-08-15T08:43:28+03:00

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Птицы довольно часто попадают в двигатели самолетов, однако в большинстве случаев это не приводит к каким-либо ЧП. В инциденте с лайнером "Уральских авиалиний" рейса Москва-Симферополь, стая, видимо, была большая. Такое мнение озвучил пилот "Аэрофлота" Андрей Литвинов.

Сайт kp.ru писал, что Airbus 321 аварийно приземлился в поле подмосковного Жуковского утром в четверг, 15 августа. Предполагается, что в одну из турбин попали птицы, после чего она загорелась и почти отвалилась.

"В небе это, конечно, птицы. Они часто попадают в двигатель. И мне попадали. По идее любой воробей или голубь должен перевариться внутри и выскочить. Двигатель так устроен. Но попадаются разные птицы. Есть воробей, а есть орёл здоровый. Или целая стая", - сказал специалист в комментарии "Комсомольской правде".

Стоит отметить, что ЧП обошлось без жертв. Десять человек получили ушибы и были госпитализированы. С остальными пассажирами, которых было больше 200, все в порядке. Авиакомпания готовит резервный борт.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="408" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/726059" frameborder="0"></iframe> Пассажирский самолет совершил жесткую посадку в поле в Подмосковье.

ИСТОЧНИК KP.RU