Миллиардер-педофил Эпштейн написал завещание за два дня до смерти

СЕГОДНЯ 09:46 2019-08-20T09:46:55+03:00

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Обвиняемый в секс-торговле несовершеннолетними американский финансист Джеффри Эпштейн написал завещание всего за два дня до того, как его тело нашли в камере нью-йоркской тюрьмы.

Бизнесмен оставил после себя состояние в размере около 600 миллионов долларов. Сюда входят его активы в хедж-фондах и другие инвестиции. Вся сумма будет храниться в трастовом фонде.

Согласно данным газеты New York Post, при составлении завещания присутствовала адвокат Мариэль Миро, которая также представляет интересы бывшего мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана, отбывающего пожизненное наказание.

Сам Эпштейн был арестован в Нью-Йорке 6 июля 2019 года. Прокуратура заподозрила его в совращении несовершеннолетних девушек, самым младшим из которых было по 13-14 лет, а также в торговле их телом. Друзья миллиардера даже привозили ему подростков из-за границы в качестве "подарков".

Сайт kp.ru писал, что Эпштейн так и не дождался суда - его тело нашли 10 августа в тюремной спецкамере. Официальная версия — самоубийство, но повреждения на теле заключенного свидетельствуют о том, что смерть была насильственной.

ИСТОЧНИК KP.RU