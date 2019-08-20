2019-08-20T09:46:55+03:00
В мире

Миллиардер-педофил Эпштейн написал завещание за два дня до смерти

Состояние американского финансиста насчитывает около 600 миллионов долларов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Американский миллиардер Джеффри ЭпштейнАмериканский миллиардер Джеффри ЭпштейнФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Обвиняемый в секс-торговле несовершеннолетними американский финансист Джеффри Эпштейн написал завещание всего за два дня до того, как его тело нашли в камере нью-йоркской тюрьмы.

Бизнесмен оставил после себя состояние в размере около 600 миллионов долларов. Сюда входят его активы в хедж-фондах и другие инвестиции. Вся сумма будет храниться в трастовом фонде.

Согласно данным газеты New York Post, при составлении завещания присутствовала адвокат Мариэль Миро, которая также представляет интересы бывшего мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана, отбывающего пожизненное наказание.

Сам Эпштейн был арестован в Нью-Йорке 6 июля 2019 года. Прокуратура заподозрила его в совращении несовершеннолетних девушек, самым младшим из которых было по 13-14 лет, а также в торговле их телом. Друзья миллиардера даже привозили ему подростков из-за границы в качестве "подарков".

Сайт kp.ru писал, что Эпштейн так и не дождался суда - его тело нашли 10 августа в тюремной спецкамере. Официальная версия — самоубийство, но повреждения на теле заключенного свидетельствуют о том, что смерть была насильственной.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Курс доллара поднялся выше 66 рублей
Похитившие российских моряков пираты вышли на связь
В МИД РФ сожалеют в связи с испытанием США ракеты, нарушающей ДРСМД
Марк Захаров попал в реанимацию с подозрением на воспаление легких
Водителей могут освободить от уплаты штрафов, присланных с задержкой
В США могут снизить налог на зарплату в рамках борьбы с кризисом
В Турции руку 12-летней россиянки засосало в трубу бассейна
В Китае запускают массовую продажу клонированных котов
Атамбаев останется под стражей до 26 октября
Власти Гонконга создадут платформу для диалога с протестующими
В Госдуме предложили установить в школах шкафчики для вещей учащихся
Банки предлагают блокировать карты при получении подозрительных средств
На западе Мексики неизвестные расстреляли шестерых человек
При обстреле турецкого конвоя в Сирии погибли три человека
Трамп опубликовал фотоколлаж Trump Tower в Гренландии