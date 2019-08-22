США назвали условия возвращения России в G8

СЕГОДНЯ 23:29 2019-08-22T23:29:37+03:00

В Белом доме заявили, что Москва сама должна попроситься в «большую восьмерку»

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Вопрос о переходе на формат G8 с участием РФ будет решаться на предстоящем саммите в Биаррице. Он пройдет с 24 по 26 августа. Однако для этого, как заявили США, России нужно выполнить одно условие.

По словам представителя Белого дома, Россия официально не просила о возвращении в состав «Восьмерки. Как пишет Reuters со ссылкой на свой источник, это необходимое условие для того, чтобы это произошло.

Также отмечается, что лидеры стран G7 не будут голосовать о восстановлении российской стороны в международной группе. Для того чтобы Россию вернуть в число стран G7, а формат поменялся на G8, страны-участницы должны «принять решение консенсусом», заявили в Белом доме.

- Как я это понимаю, G7 принимает решения консенсусом, так что вопрос о голосовании не стоит. Мы ожидаем, что вопрос об участии или неучастии России будет обсуждаться лидерами стран, -добавил источник.

Напомним, что о возвращении Росси в состав «Группы восьми» первыми заговорили президент США Дональд трамп и его французский коллега Эмманюэль Макрон. Трамп заявлял, что это могло бы быть целесообразным, так как ее касаются многие темы, которые обсуждаются внутри международного клуба. Однако лидеры некоторых стран эту идею не поддержали. Президент Украины Владимир Зеленский, например, одним из условий назвал возвращение Крыма. При этом страна даже не входит в G7. Позже Макрон отказался от своих слов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заверил Зеленского, что Королевство выступит против возвращения России в «Большую восьмерку».

ИСТОЧНИК KP.RU