2019-09-06T11:42:17+03:00
Происшествия

На пути к Северной Каролине ураган «Дориан» ослаб до первой категории

Синоптики прогнозирует «медленное ослабление» стихии в ближайшие дни [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Последствия урагана "Дориан" на Багамских островахПоследствия урагана "Дориан" на Багамских островахФото: REUTERS
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В пятницу, 6 сентября, мощный ураган «Дориан», жертвами которого стали по меньшей мере 30 человек, ослаб до первой категории по шкале Саффира - Симпсона и приближается к Северной Каролине. Об этом сообщил Национальный центр США по слежению за ураганами.

На данный момент «Дориан» находится к юго-востоку от города Уилмингтон и движется в северо-восточном направлении со скоростью 24 километра в час, а скорость ветра достигает 144 километров в час. В Северной Каролине активно готовятся к приближению урагана.

Синоптики прогнозируют «медленное ослабление» стихии в ближайшие несколько дней, но предупреждают, что «Дориан» остается «мощным ураганом».

Как писал kp.ru, на Багамах продолжаются поисково-спасательные работы. Береговая охрана Соединённых Штатах уже сообщила о 30 погибших и тысячи пропавшими без вести.

Напомним, усилившийся до максимальной пятой категории ураган достиг побережья северной части Багам. Первой жертвой урагана стал семилетний ребенок, который утонул на острове Абако на севере архипелага Багамских островов.

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Ураган Дориан
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ИСТОЧНИК KP.RU

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