В МИД РФ назвали спекуляцией ситуацию вокруг Смоленкова
Сообщения о том, что бывший сотрудник посольство РФ в США Олег Смоленков работал информатором американских спецслужб, являются очередной попыткой использовать "российский повод" для нагнетания недоверия американцев к Москве. Такое мнение высказал заместитель министра иностранных дел страны Сергей Рябков.
Он заявил, что Вашингтон продолжает "спекулировать на пустом месте", прокручивая одну и ту же "шарманку", которая рано или поздно "сломается".
"Будут еще, наверное, какие-то ситуации по мере приближения к американским выборам, где опять будут искать российские следы, какие-то российские непонятные вовлеченности или нашу причастность к чему-то", - цитирует РИА Новости дипломата.
Все началось с того, что американские СМИ сообщили о существовании некого шпиона ЦРУ, который был эвакуирован из России 26 месяцев назад. Позже появилось предположение, что речь идет именно об Олеге Смоленкове. Он покинул страну как раз в июне 2017 года, вместе с семьей добравшись до США через Черногорию, и поселился в роскошном доме в Вирджинии.
Сайт kp.ru писал, что во время службы чиновник имел так называемый "второй допуск секретности".
ИСТОЧНИК KP.RU