2019-09-12T13:54:14+03:00
Политика

В МИД РФ назвали спекуляцией ситуацию вокруг Смоленкова

Спецслужбы США продолжают искать "российские следы" для обострения недоверия к Москве
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Москве считают спекуляциями историю с Олегом СмоленковымВ Москве считают спекуляциями историю с Олегом СмоленковымФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Сообщения о том, что бывший сотрудник посольство РФ в США Олег Смоленков работал информатором американских спецслужб, являются очередной попыткой использовать "российский повод" для нагнетания недоверия американцев к Москве. Такое мнение высказал заместитель министра иностранных дел страны Сергей Рябков.

Он заявил, что Вашингтон продолжает "спекулировать на пустом месте", прокручивая одну и ту же "шарманку", которая рано или поздно "сломается".

"Будут еще, наверное, какие-то ситуации по мере приближения к американским выборам, где опять будут искать российские следы, какие-то российские непонятные вовлеченности или нашу причастность к чему-то", - цитирует РИА Новости дипломата.

Все началось с того, что американские СМИ сообщили о существовании некого шпиона ЦРУ, который был эвакуирован из России 26 месяцев назад. Позже появилось предположение, что речь идет именно об Олеге Смоленкове. Он покинул страну как раз в июне 2017 года, вместе с семьей добравшись до США через Черногорию, и поселился в роскошном доме в Вирджинии.

Сайт kp.ru писал, что во время службы чиновник имел так называемый "второй допуск секретности".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Путин возложил цветы к мемориалу в Ботлихе
В Госдуме призвали отменить приказ о нецелесообразности тушения пожаров
В Госдуме одобрили проект о поиске пропавших людей по геолокации смартфонов
На северо-западе Москвы мужчина из-за ревности убил свою жену
Блогер Егор Жуков внесен в перечень экстремистов и террористов
Авторитейлеры опасаются банкротств из-за поправок в закон о защите прав потребителя
Зеленский уволил главу Службы внешней разведки Украины, которого сам назначил три месяца назад
Путин прилетел в Дагестан по случаю 20-летия разгрома боевиков
В Госдуме предложили включить в МРОТ оплату интернета и гаджета
Названы продукты, способные защитить от рака
Власти Донецка: В ДНР предотвратили взрыв на железной дороге
Пользователи «Вконтакте» больше не смогут размещать пиратские книги
Большинство работодателей против сокращения рабочей недели
Несколько взрывов произошло на складе боеприпасов на Кипре
Путин поздравил дирижера Спивакова с 75-летним юбилеем
Послание в бутылке спасло жизнь трем туристам
В Гидрометцентре предупредили россиян о резком похолодании
МИД РФ: в современных условиях существует риск начала ядерной войны